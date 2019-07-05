صفات تتمتع بها فتاة السرطان في الحب والزواج

حساسّة وتميل الى الانعزال والوحدة، خصوصًا إذا جُرحت، تتميّز بصفات عدّة تجعلها تختلف عن نساء الأبراج كافة، هي امرأة برج السرطان.

ونقدم لكِ أهم صفات التي تتمتعين بها سواء في الحب والزواج.

المرأة السرطان والحب

تراعي امراة السرطان الرجل وتعامله كطفل كبير، وتعتبر العلاقة مع امرأة السرطان ممتعة ومخيفة في الوقت نفسه بالنسبة للرجل.، فهى شخصية متحفّظة، ومحتشمة وحالمة، صارمة جداً في أموار حياتها، وحياة الأشخاص القريبين منها.

Advertisements

المرأة السرطان، حبها صادق وعميق وإخلاصها كبير، ويظهر لديها الحرص الشديد في التعامل مع زوجها، فهي تخاف خسارته لذلك نراها تتمسك فيه بكل ما لديها من قوة.

- تفتقد الثقة بالنفس، ولهذا السبب تكون حساسة وتجرح بسهولة، ومتى جُرحت انطوت وتقوقعت على نفسها تمامًا كالسرطان الذي هو شعارها.

​