أعراض تسوس الأسنان

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"تسوس الأسنان" من الأمراض الشائعة، والتي يمكن أن تصيب مختلف الفئات العمرية، ما يسبب تغير لون الأسنان، بشكل يؤثرا سلبًا على صحة الأسنان والمظهر الجمالي.
يرتكب الكثيرين العديد من الأخطاء المدمرة للأسنان، والتي تنتج عنها تسوس الأسنان، من بينها الإهمال في تنظيف الأسنان، فضلا عن عدم الاهتمام بتبيض الأسنان
وفيما يلي، أعراض الإصابة بتسوس الأسنان، وفقًا لما ذكره موقع mayo clinic الطبي:
ظهور فجوات في الأسنان.
الشعور بألم في الأسنان دون وجود سبب واضح لذلك.
الشعور بألم خلال تناول أطعمة ومشروبات باردة جدًا أو ساخنة.
الشعور بألم أثناء تناول الحلوى.
ظهور بقع على سطح الأسنان، تحمل الألوان الأسود أو البني أو الأبيض.
الشعور بألم عند "قطم" الأطعمة المختلفة.
ويجب زيارة الطبيب المتخصص في حالة وجود أكثر من عَرَض مما سبق، لتتمكن من تشخيص الحالة مبكرًا، والعلاج سريعًا، تجنبا لتفاخم الألم وانتشاره.
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