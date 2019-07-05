طريقة عمل الفايش في المنزل

"الفايش" من المخبورات الصعيدية الشهيرة، التي يحبها الكثيرين، التي تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير "الفايش" على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة":

المقادير

كيلو دقيق

لبن

ملعقة كبيرة من الكركم

كوب من السمنة

ملح

ملعقة صغيرة من المحلب

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية

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طريقة العمل

- خلط الخميرة مع الدقيق.

- إضافة الكركم والملح والسكر والمحلب، ووضعه على الدقيق الممزوج بالخميرة.

- إضافة السمنة ثم إضافة اللبن تدريجيا، للحصول على العجينة، وتركها حتى تتخمر ويزداد حجمها.

- تقطيع العجين على شكل أصابع.

- دهن العجين بالسمنة، ورصها فى صينية، ثم إدخالها الفرن، حتى تنضج.

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