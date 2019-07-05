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تعرف على فوائد المشي بأقدام حافية

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

قال البروفيسور إنجو فروبوزه إن المشي بأقدام حافية يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يساعد على تقوية الأربطة والأوتار الموجودة في نطاق القدم، كما أنه يعمل على تدريب عضلات القدم.

وأوضح رئيس المركز الصحي التابع لجامعة كولن للعلوم أن الأقدام تستفيد من المحفزات المختلفة للأرضيات المتنوعة، مشيرا إلى أن المشي بأقدام حافية في المنزل له تأثير بسيط.

ومَن يرغب في تأثير أكثر فعالية، يمكنه الركض بأقدام حافية في أحد المروج مثلا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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