تعرف على فوائد المشي بأقدام حافية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

قال البروفيسور إنجو فروبوزه إن المشي بأقدام حافية يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يساعد على تقوية الأربطة والأوتار الموجودة في نطاق القدم، كما أنه يعمل على تدريب عضلات القدم.

وأوضح رئيس المركز الصحي التابع لجامعة كولن للعلوم الرياضية أن الأقدام تستفيد من المحفزات المختلفة للأرضيات المتنوعة، مشيرا إلى أن المشي بأقدام حافية في المنزل له تأثير بسيط.

ومَن يرغب في تأثير أكثر فعالية، يمكنه الركض بأقدام حافية في أحد المروج مثلا.