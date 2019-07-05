نصائح هامة لتغذية صحية خلال الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

تتمتع التغذية الصحية خلال فترة الحمل بأهمية كبيرة لصحة الأم والجنين على حد سواء. لذا يتعين على الأم إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لإمداد طفلها بالعناصر الغذائية اللازمة لنموه بشكل سليم من ناحية، وللحفاظ على صحتها من ناحية أخرى.

وأوضح طبيب الأطفال الألماني فرانك يوخوم أن ما تأكله الأم يصل إلى الجنين عبر المشيمة، مشيرا إلى أنه في فترة الحمل وحتى السنة الثانية من عمر الطفل تحدث عمليات أيض تحدد السلوك الغذائي المستقبلي للطفل، وتسمى هذه الفترة "بالألف يوم الحساسة".

أطعمة طازجة

ومن جانبها، أوصت خبيرة التغذية الألمانية مارجريت مورلو المرأة الحامل بتناول الأطعمة الطازجة بدلا من الوجبات الجاهزة، مع تناول الخضروات بمعدل ثلاث مرات والفاكهة بمعدل مرتين في اليوم.

كما أن تناول منتجات الحبوب الكاملة يكفل للجسم الحصول على كميات كبيرة من المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، مع الاقتصاد في تناول الزيوت واستبدالها بالدهون النباتية، مع مراعاة الإقلال من الحلوى والمقرمشات.

سلمون ورنجة

Advertisements

ومن المهم لنمو دماغ الطفل إمداد الجسم بأحماض دهنية متعددة وغير مشبعة وطويلة السلسلة، والتي توجد في الأسماك مثل السلمون والرنجة والماكريل. وبالإضافة إلى ذلك، تزداد الحاجة خلال فترة الحمل إلى حمض الفوليك، وعادة ما يتم سد هذا الاحتياج بواسطة الأقراص.

وحذرت مورلو من تناول بعض الأطعمة خلال فترة الحمل، ألا وهي: جبن الحليب الخام والأطعمة الحيوانية النيئة والأطعمة المكشوفة.

وأشارت مورلو إلى ضرورة زيادة السعرات الحرارية اليومية بمقدار 250 سعر حراري بدءا من الثلث الثاني من الحمل، وبمقدار 500 سعر حراري في الثلث الثالث والأخير.

وزن طبيعي

وبدورها أكدت طبيبة الأطفال الألمانية ريجينا إنسيناور على أهمية أن تتمتع المرأة بوزن طبيعي وأيض صحي في بداية الحمل، محذرة من أن زيادة الوزن في بداية الحمل ترفع خطر زيادة وزن الطفل أيضا فيما بعد، وما يصاحبها من أمراض مثل السكري من النوع الثاني أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، حذرت إنسيناور المرأة، التي تعاني من زيادة الوزن، من محاولة إنقاص وزنها أثناء الحمل؛ مؤكدة أن هذه الفترة ليست وقتا مناسبا لهذا الغرض، تجنبا للإضرار بالأم والطفل. وبدلا من ذلك، ينبغي إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، مع دمج الكثير من التمارين والأنشطة الحركية في الحياة اليومية.