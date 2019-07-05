أعراض المشيمة الملتصقة

تعلق في بعض الأحيان المشيمة نفسها في جدار الرحم بعمق كبير، وهذا يمكن أن يسبب مشاكل صحية للحامل، حيث تعلق المشيمة نفسها بعمق وحزم شديد في الرحم، أو في جدار العضلات في الرحم، وأخيرا تعلق المشيمة نفسها وتنمو من خلال الرحم، وتمتد في بعض الأحيان إلى الأعضاء المجاورة، مثل المثانة، في تلك الحالة، لا تنفصل المشيمة تمامًا عن الرحم بعد الولادة، وهذا يمكن أن يسبب نزيف خطير، وذلك بحسب موقع american pregnancy.

وأعراض التصاق المشيمة

في بعض الحالات، تتسبب المشيمة الملتصقة في حدوث نزيف مهبلي خلال الثلث الثالث من الحمل أي الأسابيع من 27 إلى 40، وحينها يجب الاتصال بطبيبك على الفور إذا كنت تعاني من نزيف مهبلي، وإذا كنت تعاني من نزيف حاد، مثل النزيف الذي يظهر على الوسادة في أقل من 45 دقيقة، أو يكون ثقيلًا ومصحوبًا بألم في البطن، يجب الاتصال بالإسعاف.

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وفي بعض الحالات يكتشف الطبيب ذلك خلال الموجات فوق الصوتية الروتينية، التي تجريها المرأة الحامل، خلال شهور الحمل.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن التصاق المشيمة غالبا ليس له أعراض تذكر، سوى العرض السابق، وغالبا ما يكتشف الطبيب تلك الحالة خلال الولادة.

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