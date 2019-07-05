طريقة عمل الكيك الاسفنجي

الكيك الاسفنجي من الأكلات السهلة، التي تحضر في المنزل ببساطة، وتكون ملائمة لعمل التورتة، ويمكن أكلها بعد غداء مكون من الأسماك، والشوربة، والأرز. المقادير كوب دقيق 1/4 كوب نشا 3/4 كوب سكر بودرة 5 بيضات ملعقة كبيرة خل أبيض ملعقة صغيرة فانيليا ملعقة صغيرة بيكينج بودر كريمة مخفوقة لوز شرائح وفواكه مشكلة للتزيين Advertisements طريقة التحضير يخفق البيض مع السكر والفانيليا لمدة 8 دقائق في ماكينة العجين. يضاف الخل أثناء العجن. يخلط الدقيق مع النشا والبيكينج بودر. يضاف خليط البيض تدريجيا حتى يتجانس الخليط تماما. يوضع الخليط فى قالب الفرن المدهون بالدقيق ويدخل الفرن لمدة 35 دقيقة على درجة حرارة 180. يخرج الكيك من الفرن ويزين بالكريمة والفواكه واللوز. ​

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