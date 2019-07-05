أعراض حمل التوأمان

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تشعر المرأة بالعديد من الأعراض، التي تؤثّر على قدرتها في أداء المهام الموكلة لها، وتحدث هذه الأعراض نتيجة التغيرات الهرمونيّة الّتي تطرأ خلال فترة الحمل، فتؤثر على الأم الحامل جسدياً وعقليًا.
ونقدم لكِ أعراض حمل التوائم، بحسب "مايو كلينيك":
زيادة في الوزن
يُلاحظ بأنّ الفرق في الوزن بين المرأة الحامل بجنين واحد والمرأة الحامل بتوأم قد يصل إلى 4.5 كيلوغرام تقريباً، حيث يزداد وزن المرأة الحامل بتوأم خلال 8-10 أسابيع الأولى من الحمل، إذ تصبح ملابس المرأة ضيّقة وغير مناسبة وهذا ما يضطرها لارتداء الملابس المخصصة للنساء الحوامل في وقت مبكر مقارنة بالنساء الأخريات.
الشعور بالتعب الشديد
يحدث ذلك بسبب محاولة جسم الأم توفير المواد الغذائية للأجنة الموجودة في الرحم.
ازدياد الشعور بالجوع والرغبة بالطعام بشكلٍ أكبر من الوضع الطبيعي
إنّ الحمل بتوأم يتطلب توفير المواد الغذائية اللازمة لنمو الأجنة.
زيادة إفراز الهرمونات
تزداد الهرمونات في جسم المرأة وذلك لتلبية احتياجات نمو الأجنة، وتتمثل تلك الزيادة بتقلبات وتغيرات في المزاج.
غثيان الصباح الشديد
وعلى الرغم من أنّ الحمل بتوائم يزيد من حدة الغثيان الصباحي، إلا أنّ ذلك لا يعني معاناة الحامل بالتوائم أضعاف معاناة الحامل بغير التوائم من الغثيان الصباحي.
حركة الجنين المتكررة أو في وقت سابق عن المتوقع
حيث تصبح حركة الأجنة ملاحظة في الفترة ما بين الأسبوع 18-20 من الحمل، بالاضافة لآلام الظهر وحرقة المعدة، بالإضافة إلى المعاناة من صعوبات في النوم في حالات الحمل بتوأم بشكل أكبر من حالات الحمل بجنين واحد.
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