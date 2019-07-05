يفضل كثيرون أكل السمان، لأنّه يتميّز بسهولة الهضم، لكن طريقة طهيه تختلف من شخصٍ إلى آخر، فرّغم صِغَر حجمه، إلّا أنّ بعض الأشخاص يطهونه محشيّاً بالأرز والخضروات، وبعضهم يُفضّلون سلقه.

ونقدم لكِ طريقة عمل السمان:

السّمان المحشيّ

المُكوّنات

4 طيورٍ من السّمان.

3 فصوصٍ من الثّوم المهروس.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطّماطم.

عصير ليمونةٍ.

رشّة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافّة.

ربع كوبٍ من أوراق النعناع المفرومة فرماً ناعماً.

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كوبان من الأرز المطهوّ.

طريقة التحضير

- يُنظّف السمّان جيّداً من الخارج والداخل، ويُغسَل بالملح والدّقيق.

- تُخلط مكوّنات التّتبيلة جيّداً، وهي: صلصلة الطّماطم، وعصير اللّيمون، والفلفل الأبيض، والنّعناع.

- يُفرَك السمّان بالتّتبيلة، ويُترك فيها مدّةً لا تقلّ عن ساعتين، ثمّ يُحشى بالأرز.

- يُفرك الجلد الخارجيّ للسّمان بالقليل من السّمن، وذلك لوضعه في الفرن على درجة حرارةٍ هادئةٍ مدّة عشرة إلى خمس عشرة دقيقةً حتّى يتحمّر.

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