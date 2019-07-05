طريقة عمل البفتيك

"البفتيك" من الأطعمة، التي يحبها الكثيرين في الوطن العربي، والتي تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير "البفتيك" على طريقة الشيف سالي فؤاد، خبيرة التغذية ومقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة":

المقادير

6 شرائح لحم إسكالوب بتلو

بقسماط

بيضتان

ملعقة كبيرة من بودرة البصل

ملعقة كبيرة من بودرة الثوم

بابريكا

4 معالق من الزبادي

ملعقة كبيرة بودرة فلفل أحمر حلو

فلفل أسود

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ملعقة صغيرة قرفة

زيت عباد الشمس

ملح

طريقة العمل

- خلط الزبادي والبيض والفلفل والملح الأسود والفلفل الأحمر والقرفة.

- وضع اللحم في الخليط، ويترك بالثلاجه لمدة ساعة.

- مزج البقسماط مع فلفل وبابريكا وملح والزيت.

- تغطية اللحم بالبقسماط، ويرص في قالب الفرن.

- يدخل اللحم الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة حتى ينضج.

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