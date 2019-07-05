من البيت.. 5 طرق طبيعية لتفتيح منطقة البكيني

تسبب منطقة البكيني الحرج أحيانا، ولكن عليك الاطمئنان إلى أنه من الطبيعي أن تكون تلك المنطقة مظهرها أغمق من جسدك، وكذلك منطقة تحت الإبطين، وتعاني معظم السيدات تقريبا من تلك المشكلة، وإذا كنت على موعد زفافك، أو ترغبين في مزيد من الثقة لنفسك فقط، هناك عدة طرق طبيعية يمكنك تجريبها وتؤدي لتفتيح تلك المنطقة، بحسب موقع "هيلث لاين".

الزبادي

ضعي الزبادي على منطقة البكيني، وافرديه لمدة 5 دقائق متواصلة، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة، واشطفي تلك المنطقة بالماء الدافئ، ولكن احرصي على إبعاده عن فتحة المهبل.

الألو فيرا أو الصبار

اخلطي ملعقة صغيرة من الألو فيرا مع الكركم، وضعيه على المناطق الداكنة، واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم يشطف بالماء الدافئ، ويجب تكرار تلك العملية 3 مرات يوميا.

بياض البيض

اخفقي بياض البيض حتى يتغير لونه، وضعيه على منطقة البكيني، وعندما يبدأ في الجفاف اشطفيه بالماء البارد.

Advertisements

الحليب

اغمسي قطنة في كوب من الحليب البارد، وضعيه على المنطقة الحساسة، واتركيه لمدة 15 دقيق ثم اشطفيه بالماء، كرري العملية مرتين يوميا لنتائج فورية.

البطاطس

دلكي المنطقة الحساسة الداكنة بشرائح البطاطس، والمعروفة بقدرتها على تبييض المناطق الداكنة.

​