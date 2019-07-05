طريقة عمل تورتة الجيلي والموز في المنزل

قدمت الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل تورتة الجيلي والموز، وذلك من خلال برنامجها "حلو وحادق" المذاع على قناة "CBC سفرة" وهي من الحلويات الأوروبية، التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل. مقادير عمل تورتة الجيلي والموز 3 أنواع جيلي مختلفة. نصف كيلو موز. ماء دافئ. ماء بارد. Advertisements طريقة عمل تورتة الجلي والموز ذوبي الجلي في ماء ساخن وقلبيه حتى الذوبان. ضيفي نصف مقدار الماء البارد حتى يتماسك الجلي. ادخليه الفريزر لمدة ساعة ثم اخرجيه. ضيفي الموز أو أي فاكهة ترغبين بها. ضعيه بالفريزر مرة أخرى وبعد أن يتماسك. كرري العملية مرة أخرى مع أنواع الجلي المختلفة. اقلبي أول طبقة من الجلي ثم ضيفي عليها باقي طبقات الجلي حتى يصبح طبقات وقدميها باردة. ​

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