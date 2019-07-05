تعتبر فطيرة السي فود، من الوجبات المفضلة لدى البعض. قدم الشيف شريف عفيفي طريقة عمل فطيرة السي فود، من خلال برنامجه "شارع شريف"، المذاع على قناة "CBC سفرة". المقادير عجينة باف باستري. سي فود. زيت بصل. ثوم مفروم. كريمة طبخ. ملح. فلفل أسود. كرفس مفروم. شبت مفروم. Advertisements طريقة التحضير يسخن الزيت وتحمر البصلة مع الثوم ثم يتم إضافة السي فود ويقلب لمدة 5 دقائق. يضاف الكريمة والملح والفلفل ثم ترفع من على النار ويوضع الشبت والكرفس ويترك ليبرد. تفرد عجينة الباف باستري في صينية ويوضع فوقها السي فود. تغطى بطبقة أخرى من العجين وتوضع في الفرن على درجة حرارة 160 لمدة 20 دقيقة. ​

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