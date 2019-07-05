"الحياة صعبة".. تدوينة وفيديو لريهام سعيد على "انستجرام"

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، جمهورها ومتابعيها على إنستجرام، مقطع فيديو جديد، يتحدث عن قسوة الحياة.

وعلقت "سعيد"، على الفيديو: "الحياة صعبة.. ولازم نكافح فيها".

وكانت الإعلامية، نشرت مؤخرًا تدوينة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، دعت فيه الله بشفائها.

وكتبت "ريهام": "اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك اللهم اشفني وعافني، اللهم أنت الرحيم ارحمني، ويا غافر الذنب أغفر لي وأعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك"، طالبة من متابعيها الدعاء لها بالشفاء.

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وحسمت رانيا شقيقة الإعلامية حقيقة مرضها، في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "ريهام عندها ميكروب شديد في الأنف من الداخل والخوف أنه يطلع على العين والمخ، حاجة ملهاش أي علاقة بالجلد واضطرت أن تخضع لعملية دقيقة"، متابعة: "هي الآن بتخضع لعلاج مكثف وإذا لم يكن هناك تحسن هتسافر إن شاء الله للتأكد من العلاج الصحيح وإن شاء الله بإذن الله تقوم بالسلامة".

ونشرت الإعلامية ريهام سعيد، منذ أيام، صورة، شاركتها مع متابعيها عبر إنستجرام، طالبت من خلالها الجمهور بالدعاء لها، والتي أشارت إلى معاناتها من مشكلات صحية.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، قد استأنفت منذ وقت قريب، تقديم حلقات برنامجها "صبايا"، الذي يُعرض عبر شبكة تليفزيون "الحياة"، قبل أن تصاب بالمرض المشار إليه آنفا.

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