الامارات | 7 علاجات بسيطة للعناية بالبشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علاجات بسيطة للعناية بالبشرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت خبيرة الموضة بالتازار، عن مجموعة من الحلول السهلة للعناية بالبشرة خلال فصل الصيف، التي تتيح الاسترخاء تحت أشعة الشمس دون القلق بشأن الآثار الضارة التي تتركها على البشرة من جفاف وطفح جلدي وحروق وغيرها.
وقالت خبيرة الموضة المقيمة في دبي، بالتازار، إن «كثيرين يعتقدون أن العناية بالجمال والبشرة تتطلب إنفاق آلاف الدولارات، لكن هذا خاطئ تماماً، إذ يمتلك الجميع أفضل الحلول التجميلية الطبيعية في منازلهم».
وتذكر بالتازار سبعة علاجات طبيعية للحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب بكلفة معقولة:
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