الامارات | 180 ألف طالب زاروا مدينة «كيدزانيا» منذ افتتاحها

شكرا لقرائتكم خبر عن 180 ألف طالب زاروا مدينة «كيدزانيا» منذ افتتاحها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة إعمار للترفيه أن نحو 180 ألف طالب زاروا مدينة «كيدزانيا» منذ افتتاحها، وذلك عبر رحلات ميدانية تم تنظيمها بتصريح من وزارة التعليم، ضمن المنهج التدريسي في الدولة، بهدف تحسين ودعم مهارات الطلبة.

وتشكل «كيدزانيا» وجهة نموذجية للمدارس التي يمكنها تنظيم رحلات إلى المدينة، تعمل من خلالها على حفز النمو الجسدي والذهني للتلاميذ، من خلال مجموعة الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تتوافر فيها. ويمكن الاستفادة من مختلف الفعاليات التي تتضمنها مرافق «كيدزانيا» لربطها بالمناهج الدراسية، كما يمكن استخلاص العديد من الأنشطة المدرسية من الزيارة، بما في ذلك الوظائف ومشروعات الأبحاث والمعارض.

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إلى ذلك، افتتحت شركة «إعمار للترفيه» مقراً جديداً لمدينة «كيدزانيا» في «ياس مول» أخيراً. وتوفر «كيدزانيا أبوظبي» للأطفال تجربة حصرية حافلة بالمتعة والفائدة على مساحة تتجاوز 55 ألف قدم مربعة. وهي مدينة تفاعلية مصغرة، يتاح فيها للأطفال فرصة استكشاف وأداء أكثر من 50 مهنة مختلفة، تنمي لديهم مهارات صنع القرار والعمل الجماعي والابتكار، ضمن بيئة تعليمية آمنة وواقعية إلى أبعد الحدود.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار للترفيه»، زينة داغر: «تحرص (إعمار للترفيه) على تطوير وجهات رائدة، تلعب دوراً محورياً في تعزيز قطاعي السياحة والترفيه في دولة الإمارات. وتعد مدينة (كيدزانيا) الأولى في (دبي مول) واحدةً من الوجهات الترفيهية الأكثر شعبية لدى الأطفال - المقيمين والزوار على حد سواء – بفضل القيمة التعليمية والترفيهية الكبيرة التي تقدمها.