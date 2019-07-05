الامارات | ملتقى الترفيه العائلي في «السعديات»

شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الترفيه العائلي في «السعديات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جزيرة السعديات هي جزيرة طبيعية، تبعد عن مدينة أبوظبي 500 متر تقريباً، وهي عبارة عن مشروع سكني تجاري سياحي ترفيهي ثقافي قيد التطوير. وتضمّ الجزيرة عدداً من المناطق الأساسية، هي: المنطقة الثقافية في السعديات، وشاطئ السعديات، وعدداً من المباني الثقافية المتميزة، التي قام بتصميمها ثلاثة من أشهر المهندسين.

ويعدّ فندق ريكسوس أول منتجع حصري فخم متكامل في أبوظبي، حيث يحاكي الديكور المبهر ألوان الأحجار الكريمة، ويتمتّع هذا الصرح الاستثنائي بموقعه الاستراتيجي على الرمال البيضاء النقية في جزيرة السعديات.

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ويحرص ريكسوس السعديات على تزويد ضيوفه بتجربة طعام حصرية ومتكاملة، فهو يضمّ 10 مطاعم واستراحات فريدة، تعد الضيوف بأشهى النكهات من المطابخ العالمية.

كما يتمتع الفندق بتوفير فلل فخمة مناسبة للعائلات الخليجية، حيث توجد مجموعة من الفلل الفخمة بين 3 غرف و4 غرف، تتسع من 6 إلى 10 أفراد من عائلة واحدة. وتقدم الفيلا الفخمة المستوى الخصوصية والاسترخاء، حيث يمكن للنزيل الاستلقاء في غرفة الجلوس الفسيحة والزاهية.

حيث يقدم عروض خاصة في الصيف للمقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث الخصومات التي تصل حتى 30% يشمل إقامة شاملة، وخصم 20% على جميع علاجات المنتجع الصحي، و تذاكر مجانية إلى أبوظبي اللوفر، وخدمة الخادم الشخصي المجانية على مدار الساعة، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية وأنشطة الأطفال.