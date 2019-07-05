الامارات | 8 وجهات مشوقة في دبي لعطلة نهاية الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 وجهات مشوقة في دبي لعطلة نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستمر مفاجآت صيف دبي في نشر الفرح والسعادة في ربوع دبي، حيث تشهد المدينة العديد من الفعاليات الترفيهية الشيقة، والعروض الترويجية والسحوبات على الجوائز في مختلف مراكز التسوّق. وأشارت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي إلى عدد من أبرز هذه الفعاليات والعروض والسحوبات، التي سيشهدها الجمهور خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي:
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