الامارات | «حكاية لعبة - 4».. مرح و«إعادة تدوير» في مطارات دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «حكاية لعبة - 4».. مرح و«إعادة تدوير» في مطارات دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت مطارات دبي شراكة مع شركة «ديزني» الشرق الأوسط، لرفع الوعي بطريقة مرحبة بشأن إعادة التدوير والحاجة إلى الحد من استخدام منتجات البلاستيك المعدة للاستعمال لمرة واحدة، ابتداءً من الشهر الجاري، وذلك في أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، بمساعدة من (فوركى)، بطل فيلم ديزني و(بيكسار) «توي ستوري - 4».

وتشهد عطلة نهاية الأسبوع المقبلة حتى نهاية شهر يوليو، في مطار دبي الدولي، بداية الازدحام على رحلات السفر لموسم الصيف، ولذلك ستنتشر شخصيات «توي ستوري - 4»، في المباني الأربعة (الكونكورس) الخاصة بالمطار، التي ستشهد نحو 8 ملايين مسافر. وسيتم تعليم الأطفال كيفية تحويل نفاياتهم إلى ألعاب عن طريق صنع شخصية الشوكة (فوركي)، وسيتم إجراء مسابقة «للعثور على فوركي» والفوز برحلة عائلية لحديقة ملاهي معروفة في باريس

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وقال مدير العلامة التجارية في مطارات دبي، ماثيو هوروبين: «نرغب في أن نجعل من فكرة إعادة التدوير مسألة ترفيهية للأطفال وأصحاب القلوب الشابة في موسم الصيف هذا، بالاشتراك مع (ديزني) وشخصيات فيلم (حكاية لعبة)»

وأضاف: «أعلنا في الشهر الماضي عن نيتنا حظر منتجات البلاستيك المعدة للاستعمال لمرة واحدة من جميع الساحات المخصصة للمستهلكين، في مطارات دبي، وكانت تلك طريقة رائعة لإشراك صغار مستهلكينا ولفت أنظارهم إلى ضرورة التنبه إلى كل ما نعتبره ضمن النفايات».

وتهتم مطارات دبي، التي تقوم بتشغيل مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي، وتستقبل ما يزيد على 90 مليون مسافر سنوياً، بالعمل على حماية البيئة، وتتولى مسألة إعادة التدوير بصورة فاعلة، حيث تتم إعادة تدوير ما يزيد على 43 ألف طن من الورق والزجاج، وغيرهما من النفايات المجمعة من الساحات المخصصة للركاب في المطارين سنوياً، وفي الأشهر الستة الماضية فقط، تم تجميع 16 طناً من القوارير البلاستيكية وأغطيتها المعدة للاستعمال لمرة واحدة والتخلص منها. وستشهد الشهور المقبلة مزيداً من الأنشطة ومبادرات التوعية، حتى تنجح منافذ المأكولات والمشروبات ومنافذ البيع بالتجزئة بمطارات دبي، في الحد من استخدام منتجات البلاستيك المعدة للاستعمال لمرة واحدة والتخلص منها نهائياً.