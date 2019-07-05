الامارات | تخريج طلاب في مركز الصدارة لرعاية أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج طلاب في مركز الصدارة لرعاية أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل مركز الصدارة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالعين، بتخريج دفعة من طلاب المركز، وذلك وسط أجواء من الفرحة والابتهاج من الطلاب وأولياء أمورهم، كما قام رئيس مجلس إدارة المركز، محمد غلوم علي الخوري، ومدير المركز الدكتور خالد عياش، بتكريم الطلاب، بحضور أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والأهالي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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