الامارات | «ماديات مستعارة».. الفن يتحدى الشكل المألوف

شكرا لقرائتكم خبر عن «ماديات مستعارة».. الفن يتحدى الشكل المألوف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكشف معرض «ماديات مستعارة»، الذي افتتح أول من أمس، في مركز جميل للفنون بدبي، التناول المختلف لمفهوم المادة في الفن المعاصر. ويتبنى 18 فناناً يشاركون في المعرض مفهوم «الصنع»، سواء صنع البشر أو الآلات، إذ يستخدمون المواد المتباينة في قولبة الأفكار والطروحات الفنية. هذه العلاقة مع المادة، يعبّر عنها المشاركون من خلال أشكال فنية متباينة، جميعها تتحدى الشكل المألوف والسياق النمطي في فهم المادة والتعاطي معها في العمل الفني.

ويعكس المعرض، الذي يستمر حتى 23 نوفمبر، طرق تعامل الفنانين مع المادة بأساليب مغايرة، ما أوجد تنوّعاً في الاشتغال الفني بين المجسمات، والتركيب والتجميع والرسم والتصوير، إضافة إلى فن الأداء. هذا الاستخدام المغاير للمادة أوجد في بعض الأعمال رؤية جديدة لشكل المادة الأساسي، وقد ظهر بشكل بارز في عمل الفنان موفات تاكاديوا، وعنوانه «أشياء مستعملة»، الذي صنعه من أزرار الحاسب الآلي، ليبين كيف أن انتقال المعلومات من شخص إلى آخر ينطوي مع مرور الزمن على تغيير في معاني المادة.

أعمال أخرى موجودة في المعرض تتحرى مفهوم «الصنع»، ودوره في الحياة الاجتماعية والثقافية، وكذلك الاقتصادية، فالفنان عادل عبدالصمد، يرصد من خلال عمله «كلان» مجموعة متشعبة من الدلالات التاريخية، وذلك من خلال ثمانية أجسام مخروطية الشكل، قد خضعت للعديد من التعديلات، بعدما كانت قطعاً لمقدمات الطائرات. هذه الأشكال المخروطية ليست إلا مجسمات فارغة يمكن ملؤها بكثير من المعاني، كما أنها تحتوي على العديد من الرموز التي تجيب عن أسئلة كثيرة تتعلق بماهية المادة وتغيّرها ومنحها دلالات جديدة.

أما عمل سلافز وتتارز، الذي يعمل عنوان «أرجوحة صلاة»، المصنوع على شكل مسبحة ضخمة من الخشب والحديد والحبل، فهو عمل تفاعلي بامتياز يمكن للزائرين التفاعل مع الأرجوحة، رغم أنها في العمق تمثل كثيراً من المعاني التي تراوح بين الاضداد، لاسيما في ما يتعلق بمسألة الإيمان.

الفنان الإماراتي محمد كاظم، قدم عملاً يجسّد فيه العلاقة بين الزمن والإنتاج، من خلال الترسيم والحركة والصوت، واستمرارية الوقت. وعن عمله قال كاظم، لـ«الإمارات اليوم»: «هذه السلسلة عبارة عن أعمال (إكريليك) على ورق مخدوش، وقد بدأت بهذا النوع من التجارب في عام 1990، فقبلها كنت منهمكاً بإنتاج الأعمال الأقرب للفن التأثيري والمدرسة الوحشية والتكعيبية وغيرها، ولكني أوليت أهمية لدراسة اللون». ولفت إلى أنه أنجز أعمالاً ورقية تحتوي على خدوش بسيطة، وهي أوراق تتفاعل مباشرة مع الإضاءة بالطبيعة، فمع حركة الإضاءة تصدر الأصوات، وهذا ما قد لا يلاحظه المرء بسبب النتوءات في الورق. وأشار إلى أن هذه العناصر هي غير مسموعة وهي مرئية، واختلفت طريقة عرضه لهذه الأعمال، موضحاً أن «درجات الصوت تختلف من عمل إلى آخر، بحسب دخول اللون». وأكد كاظم أن هذه النوعية من الأعمال أخذت شكل ثلاثي الأبعاد، وقدمها بأشكال مختلفة كي تُرى بشكل مختلف».

وعن وجود أعماله ضمن مقتنيات المركز، قال كاظم: «إن اقتناء الأعمال أمر مهم جداً، كما أن نوعية الأعمال التي تقتنى بطريقة مدروسة لعرضها بشكل مناسب خطوة مهمة»، لافتاً إلى وجود أشكال في الاقتناء، فمنهم من يقتني بشكل شخصي، والبعض يقتني من خلال السمع، أو هناك من يقتني باستشارة، كما تتنوّع الاهتمامات بالفنون، فهناك من يقتني الفن المعاصر أو الحديث.

وعن وجود أعمال لفنانين شباب في المعرض إلى جانب المخضرمين، والدعم الذي يحظى به الشباب، لفت كاظم إلى أن «الامارات تدعم الشباب، فهناك مجموعة من البرامج التي تقام في المعارض المهمة التي تدعمهم، كما أن هناك طلاباً يتم دعمهم من خلال الإشراف على تطوير أعمالهم الفنية، فهذا قد يصقل التجربة أكثر، إضافة الى أن المساحات المخصصة للعرض اليوم تدعم الفنانين، وهذا لم نحصل عليه في بداياتنا، فهناك كثير من المؤسسات الفنية التي تحافظ على العمل وتحميه من التلف».

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الفنانة السعودية زهرة الغامدي، قدمت عملاً تركيبياً مصنوعاً من الجلد، ويتألف من 3000 قطعة مصنوعة من الجلود وتتوزع على الجدران وتمتد إلى خارج المعرض. وعن عملها الذي صنعته من الجلود، قالت الغامدي، لـ«الإمارات اليوم»: «معظم الموضوعات التي أعمل عليها هي العمارة ومعاناة الأرض، وهذا العمل يجسّد محاكاتي للأشياء الجامدة بشكل شعري، ولهذا فالعمل يمثل الكائنات العضوية، وقد تبدو كما لو أنها أشياء مؤذية، أو أنها على العكس تبدو عضويات تنتج لتحمي الأرض نفسها بنفسها». وأكدت أن القطع التي يتكون منها العمل مختلفة الأحجام والأشكال، لتقارب مفهوم الكائنات التي تنمو بأشكال كبيرة وصغيرة، وكلها مصنوعة من الجلد، وخلال الصنع أخذت أشكالاً مختلفة تماماً، حيث تم غلي الجلد بالماء. وأضافت الغامدي أن «تركيب العمل استغرق 10 أيام، بينما التحضير له استغرق أربعة أسابيع، من قص وخياطة وغلي الماء، فهي خامة تتغير مع الوقت والشمس».

عرض أدائي

قدمت الفنانة دعاء علي، عرضاً أدائياً في يوم الافتتاح، حيث قامت من خلال العمل على حركات اليد والوجه، التي تتزامن مع كلمات تذاع عبر مكبر الصوت، بتقديم مشهد تعبّر فيه عن اختلاف الحالات النفسية التي يمكن أن يمر بها المرء في حياته، وتفاعلاته المتباينة. وقد نجحت بجذب الحضور في المعرض لعرضها، الذي استمر ما يقارب خمس دقائق، تطلبت منها القيام بحركة واحدة متكررة مع الاختلاف في وتيرة السرعة والزمن الذي تتعاطى فيه مع الأداء.

محمد كاظم:

«درجات الصوت تختلف من عمل إلى آخر، بحسب دخول اللون».

زهرة الغامدي:

«معظم الموضوعات التي أعمل عليها، هي العمارة، ومعاناة الأرض».