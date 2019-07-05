الامارات | 5 نصائح لإجازة صيفية ممتعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لإجازة صيفية ممتعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعتبر العطلة الصيفيّة بالنسبة للكثيرين، خصوصاً في هذه المنطقة، الفترة المثالية للسفر وتذوّق المأكولات الجديدة والاستمتاع بأوقات رائعة برفقة العائلة والأصدقاء، بالإضافة إلى اغتنام الفرصة للاسترخاء بعيداً عن أعباء ومسؤوليات العمل. ويقدم النادي الرياضي «ذا جيم» بعض الخطوات والنصائح التي ستحوّل عطلتكم الصيفية إلى تجربة مُمتعة ومبهجة بمعنى الكلمة، مع المحافظة على رشاقتكم وتحقيق أهدافكم على صعيد الصحة واللياقة البدنية:

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