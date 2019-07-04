عيد ميلاد سيدة الفلبين الأولى السابقة يتحول إلى كارثة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحول حفل عيد الميلاد الـ 90 لسيدة الفلبين الأولى سابقا، إيميلدا ماركوس، إلى حالة من الهرج والمرج لم يكن يتوقعها أحد.

الحفل شهد نقل 261 من أصدقاء إيميلدا ومحبيها إلى مستشفيات في العاصمة الفلبينية مانيلا للاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي.

ووفقا لـ”رويترز” قال عاملون في غرف الطوارئ في منطقة باسيج بالعاصمة الفلبينية: إن غرف الطوارئ امتلأت بمرضى يعانون من القيء والإسهال والدوار.

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وزارة الصحة ذكرت إن 261 مدعوا نقلوا إلى تسعة مستشفيات بعد تناولهم من الطعام المعد لحوالي 2500 شخص.

إذاعة “دي.دبليو.آي.زد” نقلت عن مدير أعمال إيميلدا، أرملة رئيس الفلبين الراحل فرديناند ماركوس، قوله إنها لم تصب بأي متاعب، وأظهرت لقطات مصورة على “فيس بوك” أناسا مصطفين عند طاولتها لتحيتها.

إيميلدا اشتهرت بولعها الشديد باقتناء الأحذية والحلي والأعمال الفنية، ولا تزال عائلتها تتمتع بنفوذ بل وبقوة مؤثرة في السياسة ولها علاقات طيبة مع الرئيس الحالي رودريجو دوتيرتي.

كان الطعام المقدم للمدعوين عبارة عن أرز وبيض مسلوق ووجبة أدوبو، وهي طبق تقليدي من لحم الدجاج المطهو بالخل وصلصة الصويا.

وقالت إيمي ماركوس ابنة إيميلدا والعضو القادم في مجلس الشيوخ ”ربما فسد الطعام، لكننا ما زلنا متماسكين.. دعونا نركز اهتمامنا على من هم في المستشفيات وأعتقد أننا سنزور كل واحد منهم.