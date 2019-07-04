تصادم مروع لمئات الدراجات في سباق الجحيم بحبال الألب.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كثيرا ما تشهد سباقات الدراجات أو السيارات حوادث عارضة، تؤدي إلى بعض الإصابات، إلا أن ما شهده أحد سباقات الدراجات أقيم مؤخرا في جبال الألب لم يكن يتخيله احد.

السباق السنوي للدراجات الهوائية الذي تستضيفه جبال الألب، كان قد شهد اصطدام مئات الدراجات الهوائية في مشهد يحبس الأنفاس، وذلك أثناء منحدر يهبط منه المتسابقون.

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بدا الحادث بانزلاق دراجة في الأمام بمقدمة السابق، فتعطلت التي تليها وسقطت هي الأخرى في مشهد متكرر اثناء هبوط المتسابقين؛ مما أدى إلى اصطدام عدد كبير من الدراجات وسقوط المتسابقين على الجليد.

ويقام هذا السباق سنويا، ويطلق عليه “سباق جبل الجحيم” نظرا لخطورته، حيث يعتمد المنظمون على مسارات وعرة مليئة بالجليد والحصى والحجارة.

ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية، لم يتعرض أي من المتسابقين لإصابات خطرة.