رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفيت الخميس 4 يوليو، السيدة منى عامر، شقيقة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري.
وتم الإعلان عن صلاة الجنازة، في مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين، بمحافظة الجيزة بعد صلاة الظهر، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.
ووصل جثمان شقيقة محافظ البنك المركزى طارق عامر، إلى مسجد مصطفى وسط تواجد عدد كبير من أفراد العائلة والمقربين منها.
يشار إلى أن طارق عامر كان قد تسلم جائزة المصرفي الأفريقي ( African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الأفريقية لعام 2019.
وبحسب بيان البنك المركزي، فقد تسلم عامر الجائزة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، على هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شقيقة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.