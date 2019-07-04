وفاة شقيقة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت الخميس 4 يوليو، السيدة منى عامر، شقيقة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري.

وتم الإعلان عن صلاة الجنازة، في مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين، بمحافظة الجيزة بعد صلاة الظهر، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

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ووصل جثمان شقيقة محافظ البنك المركزى طارق عامر، إلى مسجد مصطفى وسط تواجد عدد كبير من أفراد العائلة والمقربين منها.

يشار إلى أن طارق عامر كان قد تسلم جائزة المصرفي الأفريقي ( African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الأفريقية لعام 2019.

وبحسب بيان البنك المركزي، فقد تسلم عامر الجائزة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، على هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي.