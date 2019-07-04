"بين بحرين".. أول تعاون ناجح بين "القومي للمرأة" و"الأمم المتحدة"

في إطار زيارتها لمصر، شاهدت لرتا اليكو ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الفيلم الروائي "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، مسا أمس، ضمن فعاليات التي يشدنها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الهيئة الدولية، احتفالاً بنجاح الفيلم في المهرجانات الفنية.

وتضمن الحضور، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ومجموعة من ممثلي منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الحكومية والسفارات في مصر، فضلا عن تواجد أبطال "بين بحرين"، من بينهم فاطمة عادل، ومحمود فارس ويارا جبران، والطفلة عهد، بالإضافة إلى المنتج المنفذ عبد الرحمن الجرواني.

ويعد "بين بحرين" أول فيلم روائي طويل، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركتين أكسير والتنمية، لتقدير المؤسستين النسويتين لدور السينما في تغيير النظرة السلبية للمرأة في بعض المجتمعات.

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وأشاد الحضور بالفيلم، معربين عن إعجابهم للقصة المطروحة وعن قوة الرسالة التي يحملها الفيلم حول أهمية دور المرأو في المجتمع.

"بين بحرين" نجح في حصد أربعة جوائز دولية من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة ومهرجان الأفلام الدولي ببروكلين، بالإضافة لاختياره كفيلم الافتتاح لمهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان ببيروت.

الفيلم من تأليف الكاتبة مريم نعوم وإخراج أنس طلبة، ومن إنتاج شركة أكسير، وتوزيع شركة "MAD Solutions".

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