جانب من حياة آخر أبناء حاكم الشارقة الذكور قبل وفاته.. عن الموضة والعمارة والمشاهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

ترك بصمة خاصة في عالم الموضة، جعلته واحدًا من أكثر الشخصيات إنتاجًا في مجال تصميم الأزياء والموضة.. خالد بن سلطان بن محمد القاسمي أول عربي يبهر الجميع ويشارك في أسابيع الموضة بباريس بتصاميمه الفريدة والمميزة، التي جذبت إليه العديد من المشاهير، و النجوم العالميين والأوروبيين؛ مثل ليدي جاجا، والمغنيتين البريطانيتين فلورتس ويلج، وشيريل كول.

غيَّب الموت خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل حاكم الشارقة صباح الأثنين عن عمر 39 عامًا، بعد العثور على جثته في منزل بمنطقة نايتسبريدج وسط العاصمة البريطانية، وأعلنت الشرطة إثر ذلك أن ملابسات الحادث غير واضحة حتى الآن، وأفادت الشرطة بـ "فشل فحص ما بعد الوفاة الذي أجرى الثلاثاء في تحديد سبب الموت".

موضحة أن تقرير الطبيب الشرعي لم يكن حاسما حول هذا الموضوع، وأنها تنتظر نتائج فحوصات إضافية.. "الخليج 365" يرصد بعض المعلومات التي تتعلق بحياته في السطور التالية:

1- وُلِد الشيخ القاسمي عام 1980، وهو آخر الأبناء الذكور لحاكم الشارقة وابن الشيخة جواهر، بعد وفاة أخيه محمد في عام 1999 عن عمر ناهز 24 عاما، والذي تبقى لديه 4 بنات، إحداهن شقيقته التوأم تدعى حور.

2- عندما كان في التاسعة من عمره فاز بمنحة دراسية في الفن، غادر على إثرها الشارقة إلى المملكة المتحدة وأخذ يدرس في مدرسة تونبريدج بمدينة كينت، حيث قضى معظم حياته متنقلًا بينها والشارقة، حيث يوازن بين شغفه بالعمارة في مجلس التخطيط الحضري بالشارقة، وبيت الأزياء القاسمي.

3- درس لغات أخرى مثل اللغة الفرنسية والإسبانية من جامعة إمبريال كوليدج في لندن.

Advertisements

4- كان والده الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، يدعم شغفه الفني منذ صغره، وفقًا لتصريحات "خالد" السابقة، حتى التحق بمدرسة الفنون الوسطى سانت مارتينز، وأصبح رئيس مجلس التخطيط العمراني في الشارقة. كما قاد العمل في ترينالي الشارقة للعمارة، وهو معرض وسلسلة من الأحداث التي تقام كل 3 سنوات.

5- دخل عالم الموضة 2008 وأسس علامة الأزياء البريطانية El Qasimi Home" المتخصصة في تصميم الأزياء الرجالية، والتي عرضت أولى مجموعاتها في نفس العام، واستندت إلى 4 أعمدة، وهي: "الهندسة المعمارية، والألوان، والجيش، والرسائل"، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لعلامته التجارية.

6- شارك بتصميماته المميزة في "أسبوع موضة باريس" في خريف عام 2010 كأول مصمم خليجي للأزياء يشارك بتصاميمه الخاصة، كما شارك أسابيع الموضة في لندن والشرق الأوسط.

7 - حرص نجوم هوليوود ومشاهير العرب على ارتداء تصاميمه والظهور بها في أبرز المناسبات وعلى السجادة الحمراء، كما ارتدت كل من عارضة الأزياء والممثلة البريطانية، ليلي كول، وعارضة الأزياء إيرين أوكونور، أزياء القاسمي في بداية مشواره المهني.

8- افتتح متجره الرئيسي في المملكة المتحدة في سوهو هذا العام.

9- عقب وفاته كتب الحساب الرسمي لعلامته التجارية على موقع "إنستجرام" نعيا له ذكر فيه "نشعر بحزن شديد أن خالد القاسمي قد توفي بشكل مفاجئ في 1 يوليو 2019، لقد كان هدفه هو خلق عالم مليء بالمنتجات المتقنة الصنع والمليئة بالألوان".

10 - وقدم آخر عرض لتصاميم ربيع/ صيف 2020، بتاريخ 8 يونيو 2019، معتمدًا على الألوان الزاهية.