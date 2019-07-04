فيديو.. سوسن بدر تُعلق على ظهورها بالشعر الأبيض: "أنا مرتاحة كده"

يُزعج الشعر الأبيض "الشيب" الكثير من السيدات إلا أن البعض يعتبره جذابًا ودليلا على الحكمة، حيث ظهرت الفنانة القديرة سوسن بدر، في مسلسل "زي الشمس"، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي بشعر أسود يتخلله شعيرات بيضاء.

وقالت "بدر"، خلال حوارها في برنامج " الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، إنها منذ فترة طويلة تُريد عمل شيء يُشعرها بالراحة، ولم تكن تعرف ما هو الشيء، مضيفة: "كل شوية أبص في المرايا وأقول عاوزه أعمل حاجة تريحني بس مش عارفة هي إيه".

وأضافت الفنانة القديرة، أنها في مسلسل "زي الشمس" وخاصة بعد وفاة ابنتها قررت عدم صبغ شعرها بالكامل وأن تتركه بعضًا من الوقت كي يتخلله شعرات بيضاء من أجل أن يّصل إحساسها للجمهور بمدى حزنها على وفاة ابنتها بالمسلسل.

وتابعت: "بعد ما خلصت المسلسل ببص في المرايا قولت أنا مرتاحة كده، والحمد لله شعري بالمظهر ده عاجب الناس بمختلف أعمارهم، ده أقرب ليا وأقرب لحقيقتي دلوقتي، دي أنا دلوقتي، أنا فعلا مش سايبه الشعر الأبيض عشان أكبر نفسي، هو ده أنا حاليا".

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وكشفت الفنانة سوسن بدر، سر تألقها في أدوار الأمومة خاصة في الفترة الأخيرة، حيث ذكرت أن الممثل أو الممثلة عبارة عن عينان تٌصورات وعقل يّختزن، مضيفة: "كل ما إحنا ماشيين في رحلة الحياة بنقابل ناس، ففيه أمهات كتير بنقابلهم، عقلنا بيخزن جزء من شخصية هذه الأمهات".

وتابعت: "شفت أمهات لما تيجي تخاف على بناتها بتمسكهم من كتفهم، فأنا لما أجي أجسد مشهد أم في الدراما وعاوز أظهر للناس إني خايفة على بنتي جدًا بستوحي هذا المشهد وأمسكها من كتفها".

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