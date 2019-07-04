"الخيال أصبح حقيقة".. زوجة راموس تتألق بـ3 أزياء بتوقيع مصممين عربيين

خلال 19 يوما، تألقت المذيعة بيلار روبيو، زوجة المدافع الدولي الإسباني ولاعب ريال مدريد، سيرجيو راموس، بـ3 أزياء متباينة، من توقيع مصممين عرب، على الرغم من اعتيادها ارتداء إطلالات من دار الأزياء الخاصة بها، والتي تحمل اسم "My shoplist".

واختارت "بيلار" ارتداء "جامبسوت"، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، والذي تميز بأنه أحمر اللون، ومزين بنقوش لامعة، ومزودا بـ"كاب" يحمل لون الزي نفسه، خلال حفل زفافها ثانٍ، بالتزامن مع زيارتها مع أسرتها للغردقة، للاستماع بالعطلة الصيفية في مصر.

"بيلار" توجه رسالة لزهير مراد عبر "إنستجرام"

وعلقت زوجة "راموس" على الإطلالتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة باللغة الإسبانية: "قلت لك دائمًا يا حبيبي، أنه إذا تزوجنا في يوم من الأيام، فسوف أرتدي إطلالة حمراء"، متابعة: "الخيال أصبح حقيقة بفضل زهير مراد"، فيما كتبت في منشور آخر: "حفل زفافي".

"زهير" هو مصمم الأزياء العربي نفسه، الذي أطلت بفستان من توقيعه، خلال حفل زفافها الأول منذ أسابيع، والذي تميز بأنه طويل ودون أكمام، فضلا عن أنه منقوش ومزود بفتحة صدر واسعة، مع طرحة طويلة من الشيفون، ممسكة بـ"بوكيه" ورد أسود اللون.

زهير مراد لزوجة راموس: "تبدين عروسا مذهلة"

وعلق مصمم الأزياء العربي على إطلالة العروس، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قائلًا: "مبروك للاعب ريال مدريد الكابتن سيرجيو راموس، زوجته الرائعة بيلار روبيو، فهي تبدو عروسًا مذهلة، بالفستان مطرز والحجاب المتناسق مع إطلالة من توقيعي".

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وعقب أيام من حفل زفافها، نشرت المذيعة الشابة، صورة لها خلال تصدرها غلاف إحدى المجلات الأجنبية، مرتدية فستان أبيض لامع، مفتوح الصدر، بأكمام شفافة متوسطة الطول، من توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب.

واحتفل المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بزفافه على صديقته المذيعة بيلار روبيو، بإحدى الكاتدرائيات الكبرى في مدينة إشبيلية، في 15 يونيو الماضي، وتداول رواد التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من حفل الزفاف، والتقطت الكاميرات رد فعل اللاعب فور استقبال زوجته، إذ قبّل عروسه، وسط الحضور، وقبل الدخول للكاتدرائية.

يذكر أن مدافع المنتخب الإسباني أنجب من صديقته المذيعة 3 أطفال، قبل سنوات من زواجه منها رسميا، الشهر الماضي.

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