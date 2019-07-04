سميرة عبد العزيز خلال ندوة "احميها من الختان": يجب إنتاج أعمال فنية هادفة عن الظاهرة

عرضت الدكتورة زينب النجار، عضو لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة خلال ندوة تحميها من الختان، التي نظمتها دار الأوبرا المصرية في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تجربة مناهضة عادة ختان الإناث في حي الأسمرات، والتي جاءت من خلال الوحدات الصحية وتوعية السيدات بالأضرار البدنية والنفسية التي سيتعرض لها بناتهن من إجراء هذه العادة الضارة، حتى أصبحت الأسمرات خالية من ختان الإناث، وذلك بنشر مفاهيم الصحة النفسية والجسدية وإقناع الأمهات بضرورة التوقف عن التحرش النفسي ببناتهن وعدم تمييزهن في المعاملة ومنحهن الامان.

وأشارت إلى أن نساء الأسمرات كن بحاجة لإدراك ثقافة الجمال التي فرضها عليهن المكان بعد انتقالهن من العشوائيات، وهو ما استلزم توعيتهن بمخاطر قضايا كثيرة لحماية بناتهن.

وأثنت الفنانة مديحة حمدى، على دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في التواصل الفعال مع الجمهور حيث سبق وأن شاركت مع المجلس في العديد من الفعاليات في القرى المختلفة واتضح أن الفنان له دور مهم في التأثير المباشر على الجمهور، وطالبت بضرورة تكاتف كافة الجهود لحماية حقوق الفتيات والحد من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضن لها.

وحملت الفنانة سميحة أيوب، الكتاب مسؤولية تضمين اعمالهم الفنية رسائل غير مباشرة للتوعية من مثل هذه الممارسات الضارة التي تؤثر سلبا على تقدم ونمو المجتمع.

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وناشدت الفنانة سميرة عبدالعزيز، اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بضرورة مخاطبة التليفزيون المصري ووزير الثقافة لإنتاج أعمال هادفة تحمي المجتمع من أخطار هذه الممارسات الضارة، حيث إن التليفزيون سلاح هام موجود في كل مكان مما يساهم في نشر الرسائل بشكل سريع.

جدير بالذكر أن الندوة تأتي في إطار الحملة، التي اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث في 13 يونيو الماضي تزامنا مع اليوم الوطني للقضاء على تلك الظاهرة السلبية، والتي تتزامن مع ذكرى وفاة الفتاة بدور في عام 2007 خلال عملية ختان تعرضت لها.

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