توليفة الأسود والأبيض لإطلالة صيفية أنيقة في موسم 2019

تتربع توليفة الأسود والأبيض على عرش الموضة النسائية في صيف 2019 لتمنح المرأة إطلالة كلاسيكية تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية إنيس جروم، أن توليفة الأسود والأبيض تندرج ضمن التوليفات اللونية ذات الطابع الكلاسيكي الراقي، كما أنها تبدو في قمة الجاذبية بفضل التباين اللوني المثير، وأضافت أن توليفة الأسود والأبيض تبدو في قمة الأناقة مع القصّات والخطوط الواضحة، وكذلك النقوش الواضحة كالتقليمات والكاروهات.
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وتابعت جروم أن الأحمر يعد الخيار الكلاسيكي للتنسيق مع توليفة الأسود والأبيض، بينما تضفي درجات الباستيل الحالمة لمسة رقة وأنوثة عليها، أما درجات النيون فتضفي على التوليفة طابعاً جريئاً يخطف الأنظار.
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