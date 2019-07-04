فستان زفاف "جيفنشي" يتزيّن بالريش والكشاكش في 2020

استطاعت كلير وايت كيلر أن تحقق، خلال سنتين من تسلّمها مهام المديرة الإبداعية في دارGivenchy ، مجموعة من النجاحات كان أبرزها الجوائز العالميّة التي حصلت عليها وتصميمها لثوب زفاف دوقة ساسكس ميغان ماركل، أما آخرها فعرضها للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2019-2020 الذي تمّ تقديمه ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

"نُبل جذريّ" أو Noblesse Radicale هو العنوان الذي اختارته كيلر لمجموعتها من الخياطة الراقية التي استلهمتها من الأزياء الملكيّة التقليديّة وقدّمتها بأسلوب عصريّ فاخر.

فبعد سنوات من العمل في مجال الأزياء الجاهزة، لم تجد هذه المصممة البريطانية أي صعوبة في إثبات نفسها في مجال الخياطة الراقية مع Givenchy. وهي قالت عن مجموعتها الجديدة التي تألّفت من 48 إطلالة: أردت من خلال هذه التصاميم أن أتخطى قدراتي عبر تقديم أزياء ذات طابع مسرحي تجسّد يوميات امرأة تعيش في قصر وتهوى الفوضى التي تعتبرها رمزاً للحريّة. وقد تخلّل عرضها بعض التصاميم الرجالية التي تزيّنت بالأزهار حيناً وبالقماش البرّاق والساتان حيناً آخر.

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الأسود والأبيض شكّلا اللونان الطاغيان على قسم كبير من الإطلالات التي ضمّت تايورات، معاطف، بدلات، فساتين سهرة من التفتا والمخمل والريش، سترات وتنانير برّاقة، وأثواب من التول والدانتيل الفاخر. وقد تلوّنت بعض الإطلالات أيضاً بالوردي، والأزرق، والذهبي، والأخضر كما ترافقت مع إكسسوارات مبتكرة للرأس.

اختتمت كلير وايت كيلر عرضها بثوبي زفاف يتوجهان إلى العروس التي تبحث عن الإبتكار ويتزينان بالريش، والتول، والكشاكش، والشراريب، والورود، وحبّات اللؤلؤ.

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