اختيار زيندايا سفيرة لعِطر جديد تكشف عنه بفُستان فينتاج وردي

عيّنت دار "Lancôme" للعطور الفرنسية، مُنذ ساعاتٍ قليلة، الممثلة العالمية الموهوبة زيندايا، 22 عامًا، سفيرةً لها، بالتّزامن مع إطلاق أجدد عطورها Idôle.

وكشفت زيندايا عن إطلاق العطر الجديد في باريس، بإطلالة أنثوية ناعمة، طغى عليها طابع الفينتاج، فارتدت فُستانًا لونه وردي بارد بفتحة صدر عميقة، تزيّن جُزؤه العلوي بخطوطٍ ذهبية، وارتبطت به تنورة من قِماش التول الذي وصل طوله إلى الأرض مع فتحة جانبية.

اعتمدت بطلة فيلم The Shake It Up مكياجًا مُطابقًا للون الفُستان الوردي النّاعم، واقتصرت إكسسواراتها على أقراطٍ ألماسية لولبية الشكل، مع دمجها ستايلين في تسريحة شعرها، ألا وهما المُملّس من الأمام والكيرلي من الخلف، وأنهت إطلالتها بانتعال صندل ذهبي مكشوف.

وغمرت السّعادة زيندايا، فور تعيينها بالمنصب الجديد صباح اليوم، وقالت عن العطر الجديد، "Idôle عطر ذو معنى، وأحب حقيقة أنّه مُنعش وخفيف، خصوصًا وأنني انتقائية بالعطور، ورائحة Idôle رائعة للغاية وأنا أحبها".

ويُذكر أنّ عامَ زيندايا الحالي مليءٌ بالأعمال، فمع تعيينها بمنصبها الجديدة كسفيرة لعلامة لانكوم، تنشغل الممثلة العالمية بالتّرويج لأجدد أفلامها Spider-Man: Far From Home، إذ أنها تجوب القارّة الأوروبية مع أبطال العمل ترويجًا للفيلم الجديد.

