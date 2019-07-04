منة فضالي تدعم ريهام سعيد في أزمتها: "مردتش أكتب كلام زي الباقي"

استنكرت الفنانة منة فضالي الشائعات المنتشرة بشأن الحالة الصحية للإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

وكتبت فضالي قائلة: "مردتش أكتب كلام زي الباقي، لأني كل يوم بسمع كلام شكل، فاللي حقولو دلوقتي يخص ريهام، هي من أطيب خلق الله وجدعة وطول عمرها من قبل ما أعرفها عارفة إنها بـ 100 راجل، إذا ربنا ابتلاكي يبقي بيحبك وبيحبك أوي وبكره ترجعي أحسن وأحسن من الأول".

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وأضافت: مهما كان اللي عندك ربنا كبير يا حبيبتي وأنتي ست الناس بجد مش مجاملة، أنا فعلا بحبك وبحترمك وربنا يبعد عنك أي حاجه وحشة، أما بخصوص الكلام الكتير اللي ملوش لازمة، مش حرام عليكم تكتبوا أي حاجة من غير ما تتأكدوا، هي ريهام دي ملهاش أهل لما يشوفوا كل يوم خبر أوحش من اللي قبله مش ممكن حد من أهلها يتعب علشان كلام كذب.

وتابعت: "أرجوكم طول عمري بقول ارحموا الناس اللي عنده كلمة حلوة نقولها ونتأكد قبل ما نكتب أي حاجة، مش عيب بالعكس ده احترام و تقدير، أنا لما دخلت عمليات قالوا كتير ميعرفوش اني كنت بموت وهما فاكرين بعمل عمليات تجميل، أرجوكم ارحمونا مش علشان إحنا فنانين أو إعلاميين نكون مش بشر أو معندناش دم".

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