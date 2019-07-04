تستعمل المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات الجرثومية، وفي دراسة أجراها معهد فرانسيس كريك الطبي في لندن، يمكن استخدام المضادات الحيوية في علاج الإنفلونزا.
وبحسب ما ذكره موقع "Daily Medical"، وجد الباحثون من خلال الدراسة تأثير المضادات الحيوية على الفئران، واتضح قدرة المضادات الحيوية على إطفاء الإشارات في خلايا الرئة التي تمنع تكرار فيروس الإنفلونزا، ولديها قدرة أكبر على محاربة الفيروس.
واتضح من خلال الدراسة، أن المضادات الحيوية تمثل خطرا على الصحة في حال عدم استكمال جرعة العلاج، حيث لا تكون فعالة في معالجة الأمراض.
وأكد القائمون على الدراسة بأن تناول المضادات الحيوية بشكل غير لائق لا يشجع فقط على مقاومة المضادات الحيوية بل يزيل البكتيريا المفيدة والوقائية من الأمعاء. ويمكن أن تجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات الفيروسية.
وقد يشمل الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية تناول العقاقير المضادة للفيروسات، والتي لا تكون فعالة لمحاربتها، أو عدم إكمال العلاج كما هو موصوف من قبل الطبيب المختص، وهذا يمكن البكتيريا من تطوير مقاومة للمضادات الحيوية، مما يجعلها غير مجدية.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: عدم إكمال العلاج بالمضادات الحيوية يزيل البكتيريا المفيدة من الأمعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.