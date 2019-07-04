بالصور.. زوجة راموس ترتدي جامسوت أحمر في زفافها الثاني: "قلت لك يا حبيبي هلبسه"

إطلالة جريئة جديدة، ظهرت بها المذيعة بيلار روبيو، بصحبة زوجة المدافع الدولي الإسباني ولاعب ريال مدريد، سيرجيو راموس، خلال عقد حفل زفاف ثانٍ لهما، وفقا لما أعلنته، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بالتزامن مع زيارتهما للغردقة، للاستماع بالعطلة الصيفية في مصر.

وتألقت "بيلار" بـ"جامبسوت" أحمر اللون، مزينا بنقوش لامعة، ومزودا بـ"كاب" يحمل لون الزي نفسه، من توقيع زهير مراد، وهو مصمم الأزياء العربي نفسه، الذي أطلت بفستان من توقيعه، خلال حفل زفافها الأول منذ أسابيع، والذي تميز بأنه طويل ودون أكمام، فضلا عن أنه منقوش ومزود بفتحة صدر واسعة.

زوجة راموس لزهير مراد: الخيال أصبح حقيقة بفضلك

وعلقت المذيعة، باللغة الإسبانية، على الصورتين اللتين نشرتهما، أثناء رقصها مع زوجها بـ"جامبسوت" أحمر خلال الاحتفال: "قلت لك دائمًا يا حبيبي، أنه إذا تزوجنا في يوم من الأيام، فسوف ارتدي إطلالة حمراء"، متابعة: "الخيال أصبح حقيقة بفضل زهير مراد"، فيما كتبت في منشور آخر: "حفل زفافي".

بالصور زفاف سيرجيو راموس وصديقته بحضور أبنائهما الثلاثة

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ربع مليون تسجيل إعجاب بـ "جامبسوت" زوجة اللاعب الإسباني

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد عن 260 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، أبرزها، "أنتي ملكة. نورتوا مصر. وإطلالتك مذهلة".

واحتفل المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بزفافه على صديقته المذيعة بيلار روبيو، بإحدى الكاتدرائيات الكبرى في مدينة إشبيلية، في 15 يونيو الماضي، وتداول رواد التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من حفل الزفاف، والتقطت الكاميرات رد فعل اللاعب فور استقبال زوجته، إذ قبّل عروسه، وسط الحضور، وقبل الدخول للكاتدرائية.

يذكر أن مدافع المنتخب الإسباني أنجب من صديقته المذيعة 3 أطفال، قبل سنوات من زواجه منها رسميا، الشهر الماضي.

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