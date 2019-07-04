بالصور.. بعد 47 عاما نرمين الفقي تتألق بالكاش مايوه.. ومتابعوها: خايفين عليكي من الحسد

نشرت الفنانة نرمين الفقي عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة لها بصحبة أحد مدربيها، أثناء قضاء إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، عقب أيام من عيد ميلادها الـ47.

وظهرت نرمين، خلال الصورة مرتدية ملابس رياضية بتيشرت أبيض وبنطلون باللون الأسود، بجانب ارتدائها نظارة شمسية وكاب، من أمام حمام السباحة.

لقيت الصورة استحسان الجماهير، وتفاعل عدد كبير معها، مبدين إعجابهم بها وبرشاقتها، التي اعتادت على لفت الانتباه به، وحصدت الصورة على الكثير من تسجيلات الإعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات، والتي كان أبرزها، "كفاية عظمة. غطت على عمرو دياب. خايفين عليكي من الحسد والله".

وتألقت نرمين بأكثر من إطلالة، خلال استمتاعها بإجازاتها الصيفية أثناء تواجدها بالساحل الشمالي، وجذبت اهتمام المتابعين، حيث تألقت بـ كاش مايوه، قصير، بدرجات الروز، مع قبعة من الخوص فاتحة اللون، ونظارة شمسية.

Advertisements

واحتفلت نرمين، الجمعة الماضية، بعيد ميلادها الـ47، بصحبة مجموعة من أصدقائها، وشاركت متابعيها بعدة لقطات مصورة خلال الاحتفال، ظهرت من خلالها مرتدية فستانا مكشوفا، باللون الأسود، مع شعر منسدل ومكياج هادئ.

وحرصت الفنانة على التقاط بعض الصور التذكارية بصحبة أصدقائها، وخلال تقطيع "تورتة" الاحتفال، كما شاركت صديقاتها الرقص على أنغام الفنان محمود العسيلي.

​