ناهد تطلب الطلاق: وجبة محشي وقميص نوم حولا حياتي إلى جحيم

"حماتي وشقيقة زوجي المطلقة حولا حياتي لجحيم وتسببا في طلبي الطلاق من زوجي.. والسبب وجبة محشي ولبسي قميص نوم في غرفتي".. هكذا عللت "ناهد.خ"، 25 سنة ربة منزل أسباب طلبها الطلاق من زوجها "طارق.ع"، رجل أعمال في دعوى رفعتها بمحكمة الأسرة في بنها، طالبة حقوقها الشرعية والطلاق للضرر.

قالت "ناهد"، "تزوجت من رجل مقتدر رجل أعمال وعيشت معه أجمل قصة حب وعندما تقدم لي قال لي (أنا أمي أهم حاجة عندي في الدنيا وأنا الولد الوحيد على بنتين وعايزك إنتِ تخدمي أمي وتكون عيشتنا ومأكلنا ومشربنا معها)"، فوافقت على الفور، موضحة أن "حماتها كانت في فترة الخطوبة والتجهيز للزواج ملاكا بجناحين".

وأضافت، "بعد الزواج تحولت حماتي إلى حما بمعنى الكلام تنتظر خروج زوجي من المنزل، وتبدأ في المشاكل والمشاجرات والتلقيح بالكلمات حتى أنها في أحد المرات طلبيت مني إعداد وجبة "محشي" وبعد ان أعددت الوجبة وقدمت منها كمية لتذوقها، ألقتها في وجهي وقالت (إيه القرف ده؟)، وهاتفت نجلها وطلبت منه إحضار وجبة كفتة مشوية".

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وتابعت، "في يوم مشؤوم، حضرت أخته بعد تطليقها، ورحبنا بها رغم أن المنزل منزل زوجي وأمه تعيش معنا لكن حماتي قالت لها أمامي بالحرف (بيتك ياحبيتي اقعدي عند أخوكي ومرات أخوكي تخدمك) ولم أعلق رغم أن الجملة كانت جارحة".

واستطردت، "في أحد الأيام فوجئت بطرق شديد على باب حجرة نومي، ففتحت فوجدت أخته امامي قولت لها (بالراحة شوية) بصت لي وأنا أمامها وقالت لي (إيه المسخرة اللي أنتِ لبساها دي؟"، فأجبتها "هو إنتي شايفني فين أنا في حجرة النوم وبعدين أنا متزوجة وبلبس لزوجي؟"، فاتجننت عليا ومسكت فيّ وقالت (إنتي بتعايريني عشان أطلقت)، وشكت هي وأمه لزوجي، فقلت له (أهلك ضربوني وقطعوا هدومي)، فرد (إنتي اللي مش مؤدبة بتعايري أختي بالطلاق.. حرام عليكي)".

وأوضحت "ناهد" أنها قررت بعد تلك المشاجرة الذهاب إلى منزل أهلها، بعدما انتصر زوجها لوالدته وشقيقته عليها"، مشيرة إلى أنه تجاهلها لم يحاول مصالحتها أو حل المشكلة، "تركني عند اهلي دون سؤال، فقررت رفع قضية طلاق بعد رفضه تطليقي ومنحي حقوقي الشرعية، لأنه يرفض الفصل بيني وبين والدته وشقيقته في حياة مستقلة".

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