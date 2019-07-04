وفر بنزين.. نصائح لترشيد استخدام الوقود في سيارتك

أصبح البنزين ومعدلات الاستهلاك اليومي مع التوقعات بارتفاع الأسعار الهاجس اليومي الذي يؤرق سائقي السيارات، باحثين عن سبل لترشيد الاستهلاك وتوفير كل لتر، تماشيا مع خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة لوصول الدعم لمستحقيه، والتي بدأت منذ خمس سنوات وبصدد تطبيق الشريحة الأخيرة منها.
ويقدم معاذ الشيخ، مؤسس "إيجيبشن جير"، المؤسسة المتخصصة في تقييم السيارات، لكي عددا من النصائح الواجب اتباعها يوميا لمساعدة السائقين على التوفير في بنزين السيارة، وفقا لما عرضه في برنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة DMC.
شراء السيارة
التوفير في البنزين يبدأ من شراء السيارة، فيجب اختيار سيارة تكون السعة اللترية بها أقل، ليكون استهلاك البنزين أقل.
الصيانة الدورية
يجب اتباع إجراء الصيانة الدورية للسيارة ومتابعة الزيوت وتغيرها من فترة إلى أخرى، للتوفير في استهلاك البنزين.
ضبط ضغط الكاوتش
يجب ضبط ضغط الهواء داخل الكاوتشوك باستمرار كل أسبوع أو أسبوعين.
غلق النوافذ على الطرق السريعة
أبرز أسباب استهلاك البنزين على الطرق السريعة هو فتح النوافذ أثناء القيادة وقت السفر.
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