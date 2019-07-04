مجموعة زهير مراد لريزورت 2020.. إسبانية جريئة بنكهة ذكورية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استلهم المصمم اللبناني زهير مراد تشكيلته الجديدة لموسم ريزورت 2020 من الثقافة الإسبانية، وقدم ضمن مجموعته سترات بنمط Torero، وبلوزات حمراء ساطعة مع الدانتيل، وفساتين مزينة بالكشكشة بنمط الفلامنكو.
ودمج مراد في التصاميم النمط الإسباني الجريء مع الطابع الذكوري، وجاءت السترات باللون الأبيض، مع تطريزات سوداء على الكتفين وأسفل الذراعين، وأضافت الأهداب المزينة بالخرز لمسة جريئة على القطع.
وفي هذا السياق أيضًا، تم تزيين سترة بدلة بنطلون سوداء بزخارف ذهبية وحمراء على الكتفين وأسفل الياقات، وبرزت أيضًا حقائب كلاتش مطابقة مصنوعة من الذهب والجلد المختوم والدانتيل الأسود، مرصعة بالكريستال، أو مصنوعة من الجلد الرمادي الأنيق، مع مشبك يشبه الشريط.
كما تضمنت المجموعة تشكيلة من قطع بطابع الديسكو، كفستان مذهل مرصع بالكريستال الذهبي، بفتحة عالية حتى الفخذ مزينة بسلسلة من الكشكشة، وعاد فستان قوس قزح الباستيل المتعدد الطيات من الموسم الماضي، حيث قدمه المصمم هذه المرة باللون الفضي بأكتاف عارية، أو باللون الذهبي بأكمام فضفاضة قصيرة.
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