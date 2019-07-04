عبايات مع إكسسوارات لرحلاتكِ من انستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يوليو 2019 06:42 مساءً - أثناء السفر والرحلات المختلفة، كل صبيّة تحتاج إلى قطع مريحة وعملية، حتى وإن كنتِ تعتادين ارتداء العبايات، وتنسيقها مع اكسسوارات عملية أيضًا تناسب التجوال والتحرك.

لهذا جمعنا لكِ اليوم عبايات مع اكسسوارات لرحلاتِك، تتسم بالعملية لاطلالة مريحة وأنيقة، تعرّفي إلى التفاصيل:



العباية مع حذاء الميول Mule من حنين الصيفي

العباية مع حزام الخصر من فاطمة حسام



في إحدى رحلاتها اعتمدت المدونة حنين الصيفي عباية باللون الأخضر مع رسومات الورود، نسقت معها حذاءً أنيقًا مترفًا بتصميم الـ Mule، مع رسومات ورود فخمة كذلك، أما الحقيبة فكانت كبيرة الحجم من دار هيرميس Hermes، وما لفتنا هو اختيارها لحقيبة السفر مع رسومات ورود متاغمة مع العباية أيضًا.



العباية مع حزام الخصر من فاطمة حسام

العباية مع حزام الخصر من فاطمة حسام





يمكنكِ اعتماد العبايات مع حزام الخصر لاطلالة رشيقة، وبالوقت نفسه الحزام يجعل مقاس العباية مناسبًا لكِ أكثر، بخاصة مع التصميمات المفتوحة لسهولة التحرك، يمكنكِ اختيار هذا اللوك من فاطمة حسام، مع حزام الخصر العريض الأبيض، الذي نسقت معه سنيكر أبيض، وشنطة متوسطة الحجم، يمكنكِ استبدالها بواحدة أكبر بالستايل نفسه، فهذه الحقيبة عملية كذلك.



العباية الرياضية من صوفيا جودسون

العباية الرياضية من صوفيا جودسون





من التصميمات العصرية التي أصبحت تعتمدها مدونات الموضة، هي العبايات التي تحمل الطابع الرياضي، وتُعتبر الأنسب لرحلاتِك، التي اختارتها المدونة العالمية صوفيا جودسون، نسقت معها سنيكر رياضيًّا أبيض، ونظارات مستطيلة، ليكتمل اللوك الكاجوال من الدرجة الأولى، مستوحًى قليلًا من الملابس الرجالية.

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العبايات الواسعة المخططة بالطول من نهى حامد

العبايات الواسعة المخططة بالطول من نهى حامد



هذا الموديل للعباية مع الأكمام الواسعة، من التصميمات التي تفضلها الفتيات بشكل عام، كهذا الموديل من نهى حامد، مريح وعملي يمكنكِ تنسيقه مع الجينز، مع الحذاء المفتوح، والشنطة الكروس، مثالية لتجوالكِ أثناء الرحلات، مناسبة لكل المشاوير، وستحافظين بها على أناقتكِ، وستتحمل كثرة الحركة أيضًا.

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