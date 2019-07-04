استوحي إطلالاتك الصيفية من إطلالات نادين نجيم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يوليو 2019 06:42 مساءً - شكّلت نادين نجيم حالة مميزة في عالم المشاهير، فهي التي جاءت بخلفية جمالية، بعد أن فازت بلقب ملكة الجمال؛ تمكّنت وبجدارة من أن تتحول إلى نجمة في عالم التمثيل، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل حجزت لنفسها مكانة في عالم الموضة؛ بعد أن أبهرتنا بإطلالاتها المميزة وذوقها الرفيع في اختيار ما يتناسب مع قوامها الممشوق دائماً، وتنوّع ذوقها الذي نشهده من خلال الصور، التي تنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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الألوان في إطلالات نادين نجيم

نادين بفستان باللون الأبيض



على الرغم من أن نادين نجيم تختار في الكثير من الأحيان الألوان الفاقعة لإطلالتها الصيفية، إلا أن نظرة سريعة على صور إطلالات نادين على وسائل التواصل الاجتماعي؛ تؤكد لنا أنها من عشاق اللون الأبيض في أغلب الأحيان.

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حيث إن الأبيض يُظهر لون بشرتها السمراء الجميل أكثر من الألوان الأخرى، كما أنها دائماً ما تعتمد على الماكياج الذي يناسب أزياءها.



أزياء نادين نجيم

نادين بالأقمشة المطبعة



ومن الواضح أن نادين تبتعد كلياً عن ارتداء البنطلون في فصل الصيف، وتتجه إلى ارتداء الفساتين القصيرة أو التنانير العصرية، حتى إنها تلجأ أيضاً لارتداء فساتين طويلة ذات فتحة أنيقة وجميلة.

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واللافت في إطلالات نادين نجيم أيضاً أنها من عشاق الأقمشة المطبّعة؛ حيث نراها ترتدي الفساتين بأقمشة مطبّعة والتنانير الميدي مع الكروب توب.

وفيما يتعلق بحقائب اليد، تحرص نادين على اختيار الحقائب العصرية الملائمة لكل إطلالة، والتي تتناسب مع موسم الصيف وأجوائه.



تعاون نادين نجيم مع Femi9

نادين بفستان مطبع



وتعتمد نادين في أغلب إطلالاتها على العلامة السعودية Femi9 التي هي الوجه الإعلاني لها، وكانت قد أطلقت مجموعة أزياء خاصة بعد التعاون مع النجمة، تحت عنوان"selectedbynadine" ، كما أنها مؤخراً أُطلقت حملة للترويج للمجموعة الجديدة، كانت بطلتها النجمة اللبنانية، فظهرت بباقة مميزة من تصاميم الماركة، أبرزها التنورة السيمون المشقوقة من الأمام، مع قميص أبيض، والتنورة المونوكروم المزينة بالترتر مع تيشيرت أسود مطبّع.

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شاهدي أحدث إطلالات نادين نجيم، التي رصدناها من حسابها الرسمي على «إنستقرام»، واستوحي منها أناقتك في إجازة الصيف.