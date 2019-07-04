دليلك لارتداء الغترة بأناقة.. طريقة ترسيم وتوقيف الشماغ

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يوليو 2019 06:42 مساءً - من بين الألبسة التي تخص الرجال في الوطن العربي وخصوصا دول الخليج وبلاد الشام هو الثوب الأبيض والشماغ، والشماغ عبارة عن غطاء على شكل مربع يتم ثنيه على طبقتين ويتم وضعه على الرأس، وله عدة ألوان منها الأبيض والأحمر والأسود ويتكون من القماش الناعم، ويتكون من خيوط رقيقة جداً تم حياكتها بشكل متقن وتكون على شكل تطريزة معينة، والرجل العربي عندما يلبس الشماغ على الرأس يصبح مظهره الشخصي ذا هيبة عالية، والشماغ مكمل لمظهر الثوب عند إرتدائه ويحمي الرأس من البرد في الشتاء وحرارة الجو في الصيف.

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ويتميز الرجال في الدول العربية بلباس الشماغ على الرأس رمزا للهوية العربية، ويعد من العادات والتقاليد وإرث شعبي لا يمكن الاستغناء عنه خصوصاً عند الخروج من المنزل وفي المناسبات الاجتماعية عند بعض الشعوب، وهناك والغترة البيضاء، والشماغ الخاص بأهل اليمن، وسلطنة عمان، وتتعدد أشكاله وألوانه.

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كيف أخلي الشماغ واقف

يعكس الشماغ أو الغترة أحيانا، الحالة المزاجية لصاحبه، حيث يلجأ بعض الرجال إلى التلثم أو تغطية وجوههم بالغترة، عندما يرغبون في الانفراد، وعدم التكلم مع الآخر، حتى وإن كان هذا الآخر الزوجة أو الوالدة.

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طريقة ترسيم وتوقيف الشماغ

فالشماغ يمكنه أن يكشف لك كثيرا عن شخصية الرجل أمامك، وإذا كنت تسعى لجعل الشماغ واقفا عليك فعل ذلك عن طريق كي جوانبه بحرفية ليستمر على وضع الوقوف.

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