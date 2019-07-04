نجوى كرم تلهمكِ أرقى الإطلالات بفساتين السهرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يوليو 2019 06:42 مساءً - من المعروف أنّ النجمة اللبنانية نجوى كرم من الفنانات العربيات اللاتي لا يمتزن فقط بصوت طربي أصيل، بل إنها دائمًا ما تخطف الأنظار باطلالاتها العصرية والفساتين المميزة التي تختارها، إن كان في فيديو كليباتها الخاصة أو الحفلات التي تقوم بإحيائها، أو حتى في برنامج أكتشاف المواهب "أرابز غوت تالنت".

موضة ألوان فساتين الصيف حسب نجوى كرم



ولم يمنعها ذلك أن تختار أيضًا الفساتين الناعمة التي تتناسب مع اطلالاتها اليومية والنهارية.



اطلالات نجوى كرم واختيارها للتصميمات



وتميل نجوى إلى التصميمات التى تتسم بتحديد ضيق عند الخصر، بحيث تزينها الأحزمة العريضة أو الثنيات الشديدة فى القماش.

موديلات فساتين زفاف استوحيها من إطلالات نجوى كرم



وتختار نجوى فساتين جريئة حيوية تعكس شخصيتها المنطلقة في الحياة والمفعمة بها، فهي تعشق الألوان الزهية والفساتين المطرزة والمزخرفة بأساليب معقدة، مثل فساتين المصمم اللبناني طوني يعقوب والمصمم رامي القاضي.

نجوى كرم تتخلى عن الإطلالات الفاخرة وتعتمد الأزياء الجريئة



ويُعتبر كل من زهير مراد ونيكولا جبران من المصمّمين المفضلين لدى نجوى، فهي تعتمد أزياءهما وتتألق في كثير من اطلالاتها في المهرجانات الدولية، وفي أهم المناسبات والحفلات.



فساتين النجمة نجوى كرم



شاهدي أجمل وأرقى اطلالات نجوى كرم بفساتين السهرة، واستوحي منها ما يتناسبكِ ، إن كان لناحية القوام أو حتى نوع المناسبة، بخاصة في فصل الصيف الذي تكثر فيها المناسبات.



صيحة الكتف الواحدة

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نجوى كرم بفستان بكتف واحد



تألقت نجوى كرم بفستان مميز باللون الأبيض بصيحة الكتف الواحدة، أظهر قوامها الممشوق بكشل لافت ومميز، وأعطى اطلالتها رونقًا مميزًا.



الفساتين بألوان صيفية

نجوى كرم بإطلالة صيفية



تتمتع النجمة اللبنانية نجوى كرم بجرأة خاصة لناحية اختيار الألوان في فساتينها، فهي لا تتردد في التنويع واختيار الألوان الفاقعة التي تُظهر اطلالاتها بشكل عصري.



الفساتين القصيرة

نجوى كرم بفستان قصير



لا تعتمد نجوى كرم الفساتين الطويلة فقط في اطلالاتها، حيث إنّ قوامها الممشوق يساعدها في التنويع بين القصير والطويل، وبأن تظهر بأجمل الاطلالات في الحالتين.



الفساتين البراقة

نجوى كرم بفستان براق



دائمًا ما تكن النجمة نجوى كرم مشعّة في حفلاتها ولافتة للنظر، ولذلك فهي لا تتردد أبدًا في اختيار اطلالات براقة لافتة تجعل من اطلالاتها خاطفة للأنظار بقدر أدائها في الغناء.

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