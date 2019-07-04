إيلي صعب يخرج عن المألوف ويقدّم مجموعة مستوحاة من الحضارة الصينية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يوليو 2019 06:42 مساءً - في آخر يوم من أيام أسبوع باريس للهوت كوتور تابعنا مجموعة “ايلي صعب” Elie Saab الجديدة لموسم خريف وشتاء 2019‪-‬2020 والتي قدمها في متحف Palais de Tokyo والتي بدت هذا الموسم مختلفة نوعاً ما عن ما يقدمه لنا عادة وكأنه وأخيراً خرج عن نمطه المألوف من دون أن يتخلى عن عنصري الابهار والأناقة الذي لطالما عودنا عليهما.

فساتين براقة وأزياء رومانسية في ثاني أيام أسبوع باريس للهوت كوتور



مصدر الوحي الأساسي في المجموعة كان الصين بعظمتها وحضارتها العريقة ورموزها السحرية وغموضها الآسر والتي جذبت ايلي صعب اليها وجعلته يترجم جميع هذه التفاصيل الى مجموعة رائعة. ‪ ‬

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من مجموعة ايلي صعب



‬ضمت التشكيلة السترات المزخرفة والكيمونو التقليدي الذي أعيد تفديمه بأسلوب مرهف مع الأكمام الفضفاضة اضافة الى الكابات capes الملكية وفساتين السهرة المميزة ذات الطابع الذي جمع بين الأنوثة والفخامة.

وكل ذلك تجلى في ألوان الأحمر القاني والذهبي والأقمشة المخملية والساتان التفتا المتدفقة والمزينة بالريش والتول مع ربطات كبيرة عند الخصر وأحزمة معدنية أضافت لمسات من العصرية اللافتة.

الأزياء اللبنانية تسيطر على أول أيام أسبوع باريس للهوت كوتور



وقد ترافقت المجموعة بتشكيلة من الاكسسوارات التي تزينت بأوراق الشجر والريش والياقوت الأحمر والأزرق والزمرد الأخضر وتكمل الأقراط والتيجان روح المجموعة.



تشكيلة مميزة قدمها لنا ايلي صعب للهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2019‪-‬2020 شاهدي الصور وآخبرينا رأبك بها