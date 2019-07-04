من وحي الأمم المتحدة للمرأة.. هنا شيحة وشقيقاتها يحتفلن بالتنوع الأسري

شاركت الفنانة هنا شيحة صورة تجمعها بشقيقاتها الثلاثة، حلا شيحة، ومايا شيحة، ورشا شيحة، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، كجزء من احتفال هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بتنوع العائلات.

ورشحت هنا شيحة الفنانات صبا مبارك، ودينا الشربيني، بنشر صورة واقعية لهما مع عائلاتهن، كجزء من الاحتفال بتنوع العائلات.

وشاركت شيحة متابعيها بنشر لحظة وصفتها بأنها عائلية حقيقية مع الشقيقات الأربعة، كن يحاولن فيها الحصول على صورة لهن، وأضافت في تعليقها على الصور: "لم نتمكن من التوقف عن الضحك أثناء التقاطها، أتذكر مقدار ضحكنا".

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وأضافت أنها نشرت تلك اللحظة، مع الشقيقات لأنها كانت حقيقية، وممتعة، ومن المفترض أن ترشح 3 من الأصدقاء ولا يستطيع أحد إيقافها، وقد تكون لحظة عائلية رائعة وممتعة مجنونة، مختتمة بأنها لأجل منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وللمرأة حول العالم.

وظهرت الشقيقات الأربعة في مجموعة من الصور يضحكن ويمرحن، مرتديات ملابس شتوية ثقيلة، أمام حمام سباحة.

وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، قد أصدرت مؤخرا تقريرا يفيد بأن التنوع الأسري والعائلي، يساهم في المساواة والعدالة بين الجنسين، ودعا التقرير صانعي السياسات والناشطين وكل الأشخاص من جميع مناحي الحياة إلى تحويل الأسر إلى أماكن للمساواة والعدالة تتمتع المرأة فيها بحق ممارسة حرية الاختيار والتعبير وبالسلامة الجسدية والأمان الاقتصادي.

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