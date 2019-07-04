مدير تحرير "هن": ختان الإناث لا يُمارس في الخليج العربي.. والإخوان تجاهلوه

قالت هدى رشوان، مدير تحرير موقع "هن" بجريدة الوطن، إن المجلس القومي للطفولة والأمومة والمركز القومي للمرأة قررا الاتحاد للمرة الأولى في تاريخهما من أجل الإعداد للجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث، في يوم 14 يونيو من كل عام، والمعروف بـ"يوم الطفلة بدور"، تلك طفلة من محافظة المنيا بصعيد مصر، التي توفيت بسبب ختان الإناث عام 2006.

وأوضحت هدى رشوان، خلال حديثها مع الإعلامية رانيا السيد، ببرنامج "نهارك سعيد"، على شاشة "نايل لايف"، اليوم، إن الصحافة فجرت قضية "الطفلة بدور" وكسرت حاجز الصمت فيها، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وجابت المسيرات كل محافظات مصر آنذاك، خصوصا محافظات الصعيد، وكانت بمثابة نقلة هامة جدا، وخطوة أولى.

وأضافت أن "بدور" لم تكن الطفلة الأولى والأخيرة، التي راحت ضحية للختان، حيث توفت بعدها الطفلة سهير الباتع وغيرهن، راحوا جميعا نتيجة جريمة يرتكبها أهاليهم، لمجرد اعتقادهم بأن الختان نوع من أنواع العفة للفتاة.

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وأشارت إلى قرار المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، بإحياء قضية ختان الإناث، بعد تجاهلها لفترات طويلة، وخصوصا في عهد الإخوان المسلمين.

وقالت هدى رشوان، إن "الدول الأفريقية تمارس هذه العادة السيئة بشكل بشع"، مشيرة إلى أنه لا توجد أي بلد من البلدان في الخليج العربي تمارس هذه العادة، وهو ما يدل على أنها مجرد عادة وليست عبادة.

وأكدت مدير تحرير موقع "هن" بجريدة الوطن أنه "لا توجد فتاة حدث لها ختان أثناء طفولتها، إلا وتتذكر هذا اليوم بكل تفاصيله، بما يحمله من إهانة وتعب".

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