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نشرت الفنانة صبا مبارك صورا جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وشاركت متابعيها بإطلالتها، التي ميزها الروج الأحمر الناري، فيما ارتدت جاكيت جينز دون أكمام، مع توب باللون البيج.
تركت صبا شعرها دون ربطه، مع إكسسوارات ذهبية، وابتسامة بسيطة ومكياج يلائم الصبح، وظهرت على يخت في البحر، وتفاعل معها جمهورها، عبر الإعجابات والتعليقات.
وكان من بين التعليقات على الصورة، "أجمل عيون في الدنيا. كفاية حلاوة بقى خدتى قلبى من زمان. والحب الحب".
ولون الشفاه الجرئ ليس من عاداتها، فهي تفضل نشر صورا لها بمكياج بسيط، أو طبيعي، يظهرها رقيقة.
وتحرص صبا مبارك على مشاركة جمهورها، بصور من حياتها اليومية، عبر "انستجرام"، من جلسات تصوير، وعلى البحر، ومن أعمالها الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر عكس عاداتها صبا مبارك بلون شفاه جريء.. ومتابعوها: "خدتي قلبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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