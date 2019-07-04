نوال السعداوي تتهم المجلس القومي للمرأة بالتقصير: لم يسألوا عني وأنا مريضة

عبرت الدكتورة نوال السعداوي عن سعادتها باهتمام المؤسسات الدولية بترجمة أعمالها إلى اللغات المختلفة، وأحدثها ترجمة كتاب "مذكرات طبيية" إلى اللغة الإيطالية للمرة الأولى عن دار نشر "fandango" الإيطالية، بعد 63 عاما من طباعتها في مصر، وترجمتها إلى لغات عدة.

وقالت "السعدواي"، لـ "الوطن"، إنه سيُعقد مؤتمر علمي فى إيطاليا، للاحتفاء بترجمة الكتاب، في سبتمبر المقبل، وأنها ستسافر إلى إيطاليا في حالة تحسن صحتها، وقد تضطر إلى إنابة مساعدة لها للمشاركة فى المؤتمر.

وأوضحت أنها مازالت تحت الإشراف الطبي، وتواصل تلقي العلاج والرعاية الطبية في المنزل، حسب رأي الفريق الطبي المعالج، والذي رأى أنه من الأفضل لحالتها استكمال برنامج العلاج بالمنزل بعد الخروج من مستشفى الجلاء العسكري.

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في سياق آخر، عبرت "السعدواي" عن استيائها مما سمته "تقصير" المجلس القومي للمرأة، ورئيسته الدكتورة مايا مرسي، والحركة النسائية، بشأن الاهتمام بزيارتها والسؤال عنها بالشكل اللائق خلال أزمتها الصحية الأخيرة.

كما ألقت باللوم على المجلس قائلة، "كنت أول من كتب عن قضايا المرأة منذ عشرات السنين، وكتبت عن قضايا تحرير المرأة، وقهر النساء، منذ 65 سنة ولولا كتاباتي ما كان هناك أي مجالس للمرأة، من المفترض أن الحركة النسائية فى مصر والمجلس القومي للمرأة ترد الجميل لي، لكن لم يحدث، فخلال وجودي في المستشفى اتصلت بي رئيسة المجلس مرة واحدة، وكان من اللائق أن تزورني في منزلي مع وفد نسائي للاطمئنان على صحتي، تقديرًا لمجهواتي عبر عشرات السنوات".

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