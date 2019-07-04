كيفية تتبيل اللحوم والأسماك على طريقة "الطهاة المحترفين"

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

تعد تغطية اللحم أو السمك أو الخضروات بخلطة سائلة مختارة من التوابل وتركها لتمتص النكهات لبضع ساعات هي طريقة رائعة لتعزيز مذاق الطبق.

ولكن هناك بعض القواعد التي يجب اتباعها للحصول على أقصى استفادة من التتبيلة السائلة، خاصة عندما تخطط لشي الطعام.

أولا:

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لا تنساق إلى وضع عناصر تتبيل إضافية بعد بداية عملية الشي - فهذا سوف يعرضك لخطر تقطير الدهون على الفحم، وفقا لمنظمة المستهلك الألمانية "Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen".

وحتى قبل ذلك، يجب عدم وضع التتبيلة بأكثر من اللازم - فقط قم بوضع طبقة رقيقة من التتبيلة السائلة على ما تريد شيه وطهيه قبل تركه في الثلاجة لمدة تصل إلى 24 ساعة. ومع اللحم، كلما كانت القطع أكثر سمكا كلما احتاجت لتركها فترة أطول في التتبيلة السائلة.

وإذا لم يكن لديك متسع من الوقت للتتبيل وأردت إعطاء النكهة للأطعمة وإضافة الملح إليها ، فعليك أن تقوم بالشي أولا ثم وضع التتبيلة عليها ، وإلا فإنها سوف تجف وتفقد النكهة.

وتزيد أهمية هذه الطريقة إذا كنت تستخدم رقائق الألومنيوم أو صينية للشي، لأن الملح يمكن أن يتسبب في تحلل المعدن.